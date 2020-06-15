Американский самолет-разведчик U-2 превратят в сетевой маршрутизатор

Вашингтон, 15 июня. Военно-воздушные силы США планируют превратить самолет-разведчик U-2 в «летающий сетевой маршрутизатор».

Как пишет журнал Popular Mechanics, U-2 станет частью системы Advanced Battle Management System (ABMS), позволяющей обмениваться оперативными данными между подразделениями ВВС, Военно-морскими силами и Сухопутными войсками Соединенных Штатов. В частности, система должна обеспечивать взаимодействие между истребителями F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Переоборудованием самолета-разведчика, совершившего первый полет еще в 1955 году, займется компания Lockheed Martin.

«U-2 отведена ключевая роль в AMBS. Медленный, долговечный, высоко летающий самолет, U-2 способен часами летать над нужным районом», — отмечает издание.

В сентябре прошлого года исполнительный директор ВВС США по закупкам Уил Ропер сообщил, что взаимодействие истребителей F-22 и F-35 будет обеспечиваться при помощи беспилотника, оснащенного системой искусственного интеллекта. Ранее в Пентагоне предлагали списать в утиль все стоящие на вооружении разведчики U-2.

Как пишут «Известия», именно на U-2 совершал разведывательный полет над СССР американский летчик Фрэнсис Гэри Пауэрс, сбитый под Свердловском в мае 1960 года. До этого случая U-2 около 20 раз летали над территорией Советского Союза и считались недосягаемыми для истребителей и ракет за счет высоты полета. Самолет-шпион был уничтожен зенитной ракетой, выпущенной из советского ЗРК С-75 «Двина», от взрыва которой у U-2 оторвало хвостовую часть.