Стилист Лисовец эмоционально рассказал о последней встрече с умирающей Фриске

Москва, 15 июня. Стилист Влад Лисовец накануне годовщины смерти Жанны Фриске дал откровенное интервью о дружбе с певицей. Именно Лисовец отвечал за стиль участниц группы «Блестящие». Фриске продолжала прибегать к его услугам и после ухода из коллектива.

Стилист вспомнил о последней встрече с певицей. Тогда она только завершила очередной курс лечения и чувствовала себя немного лучше. Исполнительница лично приехала к нему в салон и отказалась от использования ширмы. По словам Лисовца, Фриске передвигалась с тростью и имела проблемы со зрением.

«Потом я все же собрался с силами и спросил: «Жанна, как будем стричься?» А она в ответ: «Да без разницы. Я все равно ничего не вижу», — рассказывает стилист.

Он говорит, что несмотря на недуг, Жанна продолжала шутить.

«Это был ужас. Я стригу свою подругу, которая видит только силуэт, у которой практически нет волос... А она смеется. Мы шутки отпускали в адрес друг друга. Жанна даже несколько раз извинялась перед другими клиентами за шум. Вы представляете? Какая сила воли у нее была», — — вспоминает Влад Лисовец.

По его словам, у них с Жанной тогда было обычное теплое общение, но другие люди со слезами смотрели на это, потому что понимали, насколько тяжела ситуация. Стилист говорит, что был потрясен тем, как мужественно держалась Фриске. Спустя 3 месяца он узнал, что певица впала в кому. Вскоре Жанна Фриске скончалась.

Ранее отец Жанны Фриске Владимир рассказал, что планирует оформить семейное имущество на внука Платона. По его словам, Платон очень помог ему пережить смерть дочери. Напомним, что Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Отношения ее возлюбленного Дмитрия Шепелева и родителей Фриске после ее смерти сложились непросто. По словам отца певицы, Шепелев препятствует общению Платона с бабушкой и дедушкой.