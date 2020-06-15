Обвиненная в алкоголизме Волочкова устроила балетное состязание с Борисовой

Москва, 15 июня. Обвиненная в алкоголизме балерина Анастасия Волочкова устроила балетное состязание с телеведущей Даной Борисовой. Своеобразный поединок прошел в эфире программы «Новые русские сенсации».

Дана Борисова регулярно заявляла об алкоголизме Волочковой и советовала стать на путь исправления. Волочкова решила доказать несправедливость этих обвинений. Она продемонстрировала несколько сложных па, а затем предоставила Борисовой возможность выполнить несколько более простых элементов. Телеведущая оказалась явно не готова к испытаниям.

«Я счастливая женщина, потому что я работаю. Если я нуждаюсь в чьей-то помощи, то только не в твоей. А ты — несчастная завистливая женщина», — сказала Волочкова.

Однако шпагаты и прочие трюки в исполнении Волочковой не убедили ее оппонента. Дана Борисова осталась при своем убеждении. Ведущая считает, что балерина нуждается в медицинской помощи и общении с единомышленниками.

«Я мечтаю увидеть тебя в группе анонимных алкоголиков, где ты высказываешь свое мнение, где ты обсуждаешь с другими ребятами свою болезнь, делаешь первый шаг», — сказала Борисова.

Анастасия ответила очередным шпагатом, уточнив у собеседницы, находит ли она его сексуальным.

Ранее Волочкова бесплатно выступила для жителей Анапы. Об этом писала RT.