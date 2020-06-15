Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу после серьезного падения на кухне

Москва, 15 июня. Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала о самочувствии попавшей в больницу матери.

В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ она сообщила, что 81-летней актрисе в очередной раз потребовалась госпитализация из-за полученной дома травмы.

«Она неудачно упала на копчик. У нее сильный ушиб внутренних органов. Она любит сбегать из больниц, но мы договорились с врачом, чтобы в этот раз ее никуда не отпускали», — рассказала дочь Федосеевой-Шукшиной.

Ольга Шукшина заявила также, что не понимает сути отношений, сложившихся между матерью и ее мужем, продюсером Бари Алибасовым. По мнению женщины, основатель группы «На-на» претендует на то, чтобы забрать себе все наследство семьи. Напомним, ранее выяснилось, что квартира Федосеевой-Шукшиной находится в собственности помощника Алибасова, родные актрисы готовятся к судебному разбирательству и полагают, что продюсер — мошенник. Сам он уверяет, что не претендует на имущество супруги.

В мае Федосеева-Шукшина должна была принять участие в программе «Пусть говорят», где планировала высказаться по поводу скандала с квартирой, но потеряла сознание незадолго до съемки. В студии актриса должна была встретиться с внучкой Анной, также претендующей на долю в наследстве и обвиняющей Ольгу Шукшину в том, что она настраивает мать против остальных родственников. Анна заверяет, что в ее планы входит сделать все возможное, чтобы вернуть бабушке наследство ее второго мужа, режиссера и писателя Василия Шукшина, в том числе — апартаменты на улице Бочкова.

Как напоминают «Известия», Бари Алибасов — пятый муж Лидии Федосеевой-Шукшиной, они поженились в 2018 году.