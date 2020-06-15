Бюджет Подмосковья рискует недополучить 133 млрд рублей из-за пандемии

Москва, 15 июня. Бюджет Московской области может недополучить около 133 млрд рублей из-за пандемии коронавируса в текущем году, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Бюджет Московской области, как и многих других регионов, сейчас испытывает колоссальную нагрузку. Расходы на медицину, социальную поддержку серьезно выросли, а доходы упали. По нашим оценкам, в этом году региональная казна может недополучить около 133 млрд рублей», — отметил губернатор Подмосковья.

Он подчеркнул, что несмотря на помощь со стороны федерального центра, региону придется отказаться от некоторых программ и проектов. При этом Воробьев заверил, что жители Подмосковья в полном объеме будут получать социальные выплаты. Отмечается, что регион будет экономить только на дорогостоящих проектах, которые можно перенести на более поздние сроки.

«Возможно, в благоустройстве или дорожном строительстве скорректируем графики работ, какие-то объекты сдадим чуть позже, но без потери качества. Также сократим объем государственных закупок», — сказал Воробьев.

По его словам, основная задача на данный момент — обеспечить сбалансированность бюджета, а также сохранить устойчивость для дальнейшего развития. Он говорит, что важной социальной задачей является обеспечение жильем обманутых дольщиков. В этом году ключи от квартир получат 15,5 тыс. человек, половина из них уже въехала в новое жилье.

Ранее Андрей Воробьев сообщал, что с 25 июня возобновится торговля и сфера услуг без ограничений по площади и без требования отдельного входа (открытие торгово-развлекательных центров), за исключением разрешения в зданиях ТРЦ фуд-кортов, развлекательных мероприятий, кинотеатров, передает RT.

Также губернатор Подмосковья инспектировал процесс восстановления планового режима работы Воскресенской районной больницы №2, которая ранее был перепрофилирована для приема пациентов с COVID-19.