Наследство Жанны Фриске достанется ее сыну Платону

Москва, 15 июня. Отец певицы Жанны Фриске Владимир рассказал, что планирует оформить семейное имущество на внука Платона. Такое заявление он сделал в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

По его словам, Платон очень помог ему пережить смерть дочери. Отец Жанны Фриске верит, что ему удастся наладить контакт с внуком.

Известная певица Жанна Фриске умерла 5 лет назад после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. У исполнительницы остался сын Платон. Отношения мужа Дмитрия Шепелева и родителей Фриске после ее смерти сложились непросто. По словам отца Фриске, Шепелев увез внука Платона и препятствует его общению с бабушкой и дедушкой. Несмотря на судебное решение.

«Жалко, сейчас Платошки рядом нет. Надеюсь, что еще увижу его. Очень скучаю. Я от него первые два месяца после смерти Жанны не отходил. Натравили, конечно, его на нас», — сказал Владимир Фриске.

Ранее Владимир Фриске раскрыл подробности болезни дочери. По его словам, певица четыре года боролась с раком головного мозга. На четвертой стадии болезни она впала в кому, и больше не приходила в сознание. Однако она реагировала на появление сына Платона.

«Он дотронулся до нее. А у нее на пальце был аппарат. И он сразу стал показывать учащенный пульс. Она чувствовала, когда ребенок к ней подходил», — сказал Владимир Фриске.

Он также указал на схожесть симптомов болезни дочери с симптомами, которые наблюдаются у известной актрисы Анастасии Заворотнюк. Владимир Фриске добавил, что глиобластома, к сожалению, неизлечима.