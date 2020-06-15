Собчак заявила, что Тимати «совсем рехнулся»

Москва, 15 июня. Ксения Собчак резко высказалась в адрес рэпера Тимати, недавно выпустившего трек с Джиганом, в тексте которого упоминается интимное видео с участием телеведущей. Речь идет о видеоролике 2008 года, на котором запечатлены Собчак и Тимати.

Телеведущая отметила, что, то видео, которым бравирует рэпер — постановочное. Собчак высмеяла Тимати за то, что тот пытался выдать кадры со съемочной площадки клипа за правду.

«Господи, не верю, что Тимати до этого опустился. Эти кадры, всем известно, из клипа «Потанцуй со мной», где мы пародировали слитое в Интернет видео Пэрис Хилтон», — говорит Собчак.

По ее словам, это был просто стеб и пародия. Она говорит, что тогда на съемочной площадке присутствовало человек 20.

«Порно с Тимати? Не смешите мои седины. Ох, совсем парень рехнулся», — заявила телеведущая.

Помимо Собчак, Тимати в новом треке высмеял и своего бывшего подопечного — Егора Крида. Рэпер сравнил с себя с Нюшей из-за разлуки с певцом. История сотрудничества Тимати и Егора Крида подошла к концу в 2019 году.

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