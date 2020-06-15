Тимати назвал Собчак «животным» и предложил ей попробовать себя в роли Бабы Яги

Москва, 15 июня. Рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов, известный как Тимати, жестко ответил раскритиковавшей его новый клип на композицию «Хавчик» телеведущей Ксении Собчак.

Ранее Собчак написала, что Тимати «рехнулся» и «опустился», решив пропиариться на теме «слитого» в Сеть видео, на котором он якобы занимается сексом с телеведущей.

«И пускай кто-то скажет, что блондинка не в соку, в Интернете есть видос, где я пилю доску», — говорится в тексте его песни, клип на которую вышел недавно.

В своем Instagram Тимати ответил Собчак, что эти строки относятся не к мнимому сексу с ней, а к распилке доски до серфинга в прямом эфире с Анастасией Ивлеевой.

«А я и не думал, что тебя пробить будет так легко. Думал, ты за эти годы стала непробиваемой. Я прям ждал, ну когда же? Строчки в треке «Хавчик» «я пилю доску», ты приняла это в свой адрес. А я говорил про доску для серфинга, которую распилил в эфире с Ивлеевой. Ты по факту оказалась тупее, чем я думал. Сходу схавала приманку», — сказал Юнусов в сторис.

Тимати высказал предположение, что Собчак стоит попробовать себя в роли Бабы Яги на детских праздниках. Он добавил, что телеведущая, с которой они когда-то встречались, сильно достала его, но до недавних пор у него получалось сдерживаться. Юнусов сравнил ее с животным и припомнил издевательства над Стасом Костюшкиным, которого в детстве изнасиловал педофил.

«Только животное может глумиться над чужим горем. Смешно, когда Костюшкин рассказывал, как его изнасиловали в детстве? В отличие от Регины Тодоренко, которая тысячу раз извинилась, тебе терять нечего, у тебя ни одного реального большого рекламного контракта нет», — заявил он.

Рэпер добавил, что если бы люди знали хотя бы 30% подноготной Собчак, то устроивший смертельное ДТП актер Михаил Ефремов «показался им ангелом». Тимати напомнил, что он «из того времени» и «знает». На прощание он пожелал телеведущей «хорошего вечера».