Президент Польши заявил, что пропаганда ЛГБТ «хуже коммунизма»

Варшава, 15 июня. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что пропаганда прав ЛГБТ является более разрушительной идеологией, чем коммунизм.

Ранее один из основных соперников Дуды на президентских выборах, известный своими либеральными взглядами мэр Варшавы Рафал Тшасковский разрешил обсуждать вопрос прав представителей сексуальных меньшинств в школах польской столицы, после чего подвергся жесткой критике со стороны консерваторов.

Выступая в Бжеге, Дуда сравнил идеологию ЛГБТ с коммунизмом, назвав ее «еще более разрушительной для человека».

«Поколение моих родителей в течение 40 лет боролось за изгнание коммунистической идеологии из школ, чтобы ее нельзя было навязывать детям, не промывать им мозги. Они боролись не для того, чтобы пришла другая идеология, еще более разрушительная для человека, которая под клише уважения и терпимости скрывает глубокую нетерпимость», — сказал президент Польши.

Он подчеркнул, что за сексуальное воспитание детей несут ответственность лишь сами родители и никакие учреждения не вправе вмешиваться в этот процесс. 10 июня Дуда подписал Семейную хартию предвыборных предложений, в ней в том числе содержится обещание запрета на однополые браки, усыновление детей гомосексуальными парами, а также запрет на преподавание вопросов, связанных с ЛГБТ, в польских школах.

По оценкам группы по правам сексуальных меньшинств ILGA-Europe, опубликованным в мае, Польша является самой гомофобской страной Европейского союза с точки зрения прав ЛГБТ.