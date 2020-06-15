Аль-Мисмари призвал расследовать преступления турецких наемников и боевиков в Ливии

Тобрук, 15 июня. Преступления турецких наемников и боевиков в Ливии задокументированы, среди них убийства, кражи, поджоги имущества. Об этом сообщил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад аль-Мисмари в ходе своей пресс-конференции.

«Что касается многочисленных преступлений, которые совершают группировки Эрдогана на юге Триполи, в Аль-Урбане, Аль-Асабии, в Тархуне, то большинство из них задокументировано», — говорит аль-Мисмари.

Представитель ЛНА выразил надежду, что Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) обратит внимание на преступления боевиков, а также поспособствует расследованию данных преступлений. Также он поприветствовал требование ООН расследовать массовые захоронения в Тархуне.

Он призвал ООН расследовать вопрос закладок СВУ боевиками ПНС. Аль-Мисмари говорит, что жертвами закладок становятся мирные жители. Также с СВУ столкнулись работники электрокомпаний, ремонтировавших линии электропередач в освобожденном от террористов Восточном регионе и в Керинаике.

Отмечается, что ЛНА располагает данными о боевиках, совершавших различные преступления на юге Триполи, и в других населенных пунктах. В списке находятся террористы из Злитена, Триполи, Мисураты и других городов.

Также аль-Мисмари призвал общественность обратить внимание на видеозапись, которая разошлась в Сети утром 14 июня.

«На видео египетские рабочие, которые прибыли сюда в поисках куска хлеба, а нашли пытки и издевательства. За это преступление несет ответственность Эрдоган, так как группировки вошли в город при его поддержке», — комментирует официальный представитель ЛНА.

Он отметил, что ЛНА отслеживает передвижения боевиков. По его информации, преступные группировки несут существенные потери в Западном регионе. Аль-Мисмари говорит, что Эрдоган посылает к берегам Ливии турецкие корабли. По имеющимся данным, 7 кораблей, оснащенных системами ПВО и РЭБ, а также системами управления и контроля уже находятся у ливийского побережья.