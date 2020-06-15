Вlооmbеrg предрекло США «вечную» безработицу

Нью-Йорк, 15 июня. Соединенным Штатам не удастся справиться с высоким уровнем безработицы в обозримой перспективе. К такому выводу пришли специалисты Bloomberg Economics. Согласно их исследованию, текущий высокий уровень безработицы в Штатах в каком-то смысле может стать «вечным».

Экономисты объясняют негативные тенденции так называемым «шоком перераспределения». Рабочие места в стране создаются значительно медленнее, чем сокращаются старые. Авторы исследования не верят в способность решить проблему за счет программ стимулирования.

«В последние недели в США наблюдается снижение числа новых заявок на пособия по безработице по сравнению с рекордным весенним уровнем. Однако это не означает, что увольнения закончились — напротив, теперь под сокращения попадают высокопоставленные сотрудники, располагающие сбережениями и не имеющие нужды обращаться за пособиями», — указывают специалисты Bloomberg Economics.

Эксперты также поделились своим видением выхода из кризиса. По их мнению, правительство должно сосредоточиться на помощи тем предприятиям, которые способны давать прибыль в обычных условиях. Менее рентабельные компании не должны пользоваться средствами государственной поддержки, резюмируют эксперты Bloomberg Economics.

Ранее сообщалось о снижении рейтинга Трампа на фоне проседания американской экономики, вызванного коронавирусом. По данным социологических исследований, поддержка Трампа не превышает 45%. Помимо неблагоприятной эпидемиологической ситуации, на поддержке Трампа негативно сказывается падение цен на нефть.

RT сообщает, что большинство американцев считают работу хозяина Белого дома в условиях пандемии COVID-19 неудовлетворительной.