СМИ узнали имя предполагаемой молодой любовницы Михаила Ефремова

Москва, 15 июня. Предполагаемой любовницей виновника смертельного ДТП Михаила Ефремова является коллега Дарья Белоусова. Об этом сообщает канал «НТВ».

8 июня автомобиль под управлением актера Михаила Ефремова выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. В результате аварии погиб курьер Сергей Захаров. Установлено, что артист находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Кроме того, в его организме обнаружены наркотические вещества.

В момент аварии вместе с Ефремовым, по предварительным данным, находилась 36-летняя актриса Дарья Белоусова. После случившегося она сразу же пересела в автомобиль друга и коллеги Ефремова Сергея Гармаша. Тот приехал на место происшествия спустя несколько минут, чтобы поддержать Ефремова.

В эфире программы канала «НТВ» охранник Ефремова рассказал, что с Белоусовой Михаила связывали романтические отношения.

«Я неоднократно видел их здесь вместе. Она ездит на белой машине», — утверждает мужчина.

Ранее Ефремов записал видео, в котором попросил прощения у семьи погибшего мужчины. Однако его извинения не были приняты. Семья Сергея Захарова также отказалась принимать от артиста материальную помощь. Большинство коллег Ефремова резко осудили артиста. Однако нашлись и те, кто выразил слова поддержки. Например, ведущий Михаил Леонтьев назвал критиков артиста «моральными уродами».

«Что же за люди-то такие? Что это такое вообще творится? Это какая-то языческая вакханалия: сакральная жертва им нужна. Вот заколем публично, возвопим, и будет все в порядке», — цитирует Леонтьева газета «Известия».

Накануне адвокат Ефремова оценил решение родственников погибшего отказаться от материальной помощи.