Физиогномист Филатова: Ефремов осознал, что непростительно садиться пьяным за руль

Москва, 15 июня. Физиогномист Светлана Филатова проанализировала видеобращение Михаила Ефремова после смертельного ДТП в центре Москвы. По ее словам, мимика и жесты актера выдают вину и скрытый гнев.

Физиогномист отмечает, что Ефремов на видеообращении излучает готовность помочь родным погибшего Сергея Захарова, а также понимание непростительности своего поступка.

«Он понимает, что, к сожалению, ничем не искупит, при всех своих возможностях: «Мне нет прощения от жены и детей». Левой делает кулак и правой оборачивает — говорит, что всех подвел. Со стороны социума было много хорошего, но кулак бьет — чувство вины. Понимает, что он сделал удар такой. Непростительно садиться пьяным за руль», — интерпретировала видеообращение Ефремова специалист.

Напомним, что заслуженный артист РФ Михаил Ефремов 8 июня сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. На своем джипе он выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в фургон. Актер не пострадал и почти сразу признал свою вину в ДТП, однако 57-летний водитель мини-грузовика Сергей Захаров получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее адвокат Эльман Пашаев оценил решение семьи погибшего в ДТП не принимать извинения от Ефремова. Юрист утверждает, что родственники погибшего хотят получить больше, чем предлагает артист.

Актера отправили под двухмесячный домашний арест. В его отношении открыто уголовное производство. Многие коллеги, политические и общественные деятели осудили поведение Михаила Ефремова.

Адвокат Андрей Князев убежден, что артист, которого уже прозвали в Сети «гражданином-убийцей», получит реальный тюремный срок.