Родители Жанны Фриске не могут смириться с потерей дочери спустя пять лет после ее смерти

Москва, 15 июня. Отец певицы Жанны Фриске Владимир рассказал, как живет семья спустя 5 лет после ее смерти.

По словам мужчины, он всегда думает о дочери. Как только он начинает о ней говорить — у него сразу наворачиваются слезы.

«Мы живем с женой в трехэтажном загородном доме. Здесь все говорит нам о Жанне. Недавно я достроил балкон и веранду. Я начинал строить это все когда-то для Жанны. Мы с женой ничего не выбрасываем. Не прячем. Все, что дарили поклонники, — все нам о ней напоминает», — говорит отец Жанны Фриске.

Владимир отмечает, что собирался сделать музей в квартире Жанны в центре Москвы, но в итоге отказался от этой идеи. Отец Фриске говорит, что посещает ее могилу раз в месяц. Его жена Ольга ходит на кладбище почти каждый день, и все время плачет.

«Она недалеко тут лежит. Ходим на кладбище. Как только время есть — сразу еду туда. Время не лечит, что бы мне ни говорили», — делится отец певицы.

Ранее Владимир Фриске Владимир говорил, что ничего не знает о романе его дочери с экс-солистом группы «Иванушки International» Кириллом Андреевым. До этого Андреев заявил, что у него был бурный роман с Фриске. По словам певца, отношениям помешали постоянные гастроли и разъезды. Скандальный блогер Лена Миро подвергла жесткой критике Кирилла Андреева, который похвастался романом с покойной Жанной Фриске. Миро назвала «низкими» действия певца, сравнив солиста «Иванушек» с «полусумасшедшей бабкой».