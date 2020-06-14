Адвокат Ефремова оценил решение семьи Захарова не принимать извинения от актера

Москва, 14 июня. Адвокат Эльман Пашаев оценил решение семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова не принимать извинения от актера Михаила Ефремова. Юрист утверждает, что родственники погибшего хотят получить больше, чем предлагает артист.

«Я за один день по всей Рязанской области 800 километров проехал, чтобы как-то договариваться. Но когда кто-то себе грязный пиар делает, отговаривает, что нам пока ничего не надо, мы будем большие деньги получать, это заблуждение. Ефремов — не олигарх», — отметил Пашаев.

Адвокат добавил, что актер все еще надеется, что его извинения будут приняты семьей погибшего, передает «Пятый канал».

8 июня автомобиль под управлением Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. В результате ДТП погиб курьер Сергей Захаров.

В момент аварии актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, в его организме обнаружены наркотические вещества. В отношении виновника избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Несколько дней спустя Ефремов записал видеообращение, в котором принес извинения семье погибшего. «Многие думают, что меня как артиста будут отмазывать... нет, отмазываться, включать какие-то связи и знакомства, я не буду. Да и как тут отмажешься, когда все всё видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока», — цитирует актера газета «Известия».

Ранее эксперты назвали размер заработков актера Михаила Ефремова. Выяснилось, что доход артиста в удачные месяцы составлял до пяти миллионов рублей. Эксперты полагают, что артист не скоро вернется на сцену.