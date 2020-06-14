Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила, что Алибасов находится под капельницей в больнице

Москва, 14 июня. Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала, куда исчез супруг ее матери, продюсер Бари Алибасов.

Напомним, что несколько дней назад Алибасов неожиданно исчез. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Некоторые посчитали, что продюсер хочет пропиариться на истории со своим исчезновением.

«Его положил в больницу сын. По какой причине? Я слышала, что к нему приезжали и ставили капельницы. А из-за чего ставили капельницы — додумайте сами. Он, конечно, не в реанимации. Просто человека откапывают и приводят в чувство», — говорит Ольга Шукшина.

По ее словам, она намерена воевать с Алибасовым за наследство матери.

«Они с его сыном нас обманули, обокрали. Оставили ни с чем. Но у нас есть шанс с ними судиться и все вернуть обратно. Правда будет за нами», — говорит дочь Федосеевой-Шукшиной.

Недавно стало известно, что одна из квартир Лидии Федосеевой-Шукшиной находится в собственности помощника Алибасова. Родственники актрисы уверены, что таким образом продюсер хочет обобрать свою супругу. По словам адвоката Федосеевой-Шукшиной, 81-летняя актриса не совсем осознавала происходящее, когда подписывала договор дарения своей квартиры в Новой Москве. Однако Алибасов заявляет, что является обеспеченным человеком и от жены ему ничего не надо.

В конце мая сообщалось, что бригада скорой помощи спасла Лидию Федосееву-Шукшину, получившую серьезную травму дома. Народная артистка говорит, что утром встала попить воды, «ступила на кухню и грохнулась». По ее словам, ушиб оказался настолько сильным, что теперь она не может ни лежать, ни стоять, ни ходить.