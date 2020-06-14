Astra Militarum: о сбитом Ил-76 ВСУ в Луганске и плохой памяти Зеленского

Ровно 6 лет назад, 14 июня 2014 года был сбит украинский самолет Ил-76, на борту которого находился десант Вооруженных сил Украины. Военные ВСУ направлялись в Луганский аэропорт, чтобы устроить там карательную операцию, которая привела бы к гибели тысяч людей.

Спустя 6 лет президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинских военных, которые находились на борту Ил-76. Естественно, не упомянув, что до этого ВСУ уже обстреливали Луганск с воздуха, а те самые «павшие воины» планировали участвовать в геноциде мирного населения ЛНР.

О том, как эхо падения Ил-76 прокатилось над современностью, а также о том, как Зеленский почтил память убийц и карателей, рассуждает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Сбитый «Ил»

Шесть лет назад воздушный коридор для переброски украинских карателей в Луганск был закрыт навечно: 14 июня 2014 года был сбит украинский самолет Ил-76, который перевозил десант Вооруженных сил Украины в занятые ими части Луганского аэропорта (ЛАП). Еще три самолета, испугавшись такой же участи, вынуждены были вернуться обратно.

На борту сбитого Ил-76 было 40 десантников Днепропетровской бригады и 9 членов экипажа грузового военного лайнера. Никто не выжил.

Все погибшие прекрасно знали, куда и зачем они направляются. Знали они и то, что в Донецке и Луганске остаются мирные люди – которым киевский режим уготовил страшную участь. Только за то, что они выбрали говорить на родном русском языке и не приняли власть фашиствующих молодчиков Майдана.

Какими бы жертвами закончилось их пребывание в Луганске? Мы уже помним, на что способны озверевшие от крови каратели – что на земле, что в небесах. 2 июня 2014 года – за две недели до означенных событий – украинские ВВС били прямой наводкой по центру Луганска. В случае карательной операции десанта ВСУ в ЛАП, погибло бы еще больше невинных людей.

По локоть в крови

И как вы думаете, отреагировала украинская власть спустя 6 лет после памятного события? Правильно – героизировала последний полет несбывшихся убийц. Сегодня на официальном канале президента Украины Владимира Зеленского в Telegram появилась следующая запись:

«Светлая память воинам, которые погибли в сбитом самолете Ил-76 и всем защитникам Украины, которые в этот день отдали свои жизни за нашу независимость».

Нет, Владимир Александрович. Они погибли не за независимость Украины – они погибли потому, что шли убивать. Каждый из них имел воинское звание, возможно был на хорошем счету в своем подразделении. Но – каждый шел убивать мирных людей. Каждый из них был по локоть в крови. Каждый шел на войну против своих сограждан.

Знали ли вы, Владимир Александрович, что «злочинна влада» Александра Турчинова и Генштаб ВСУ планировали сделать из ЛАП своеобразный хаб для переброски украинских военных непосредственно к мирным окраинам Луганска – так же, как они сделали с Донецким аэропортом? Есть данные о том, что только в июне в аэропорту приземлилось 19 грузовых военных бортов - с живой силой, техникой, вооружением и боеприпасами. Как вы думаете, что эти силы могли сотворить в Луганске? Ведь уже велись обстрелы, уже собирали диверсионно-разведывательные группы, предпринимались вылазки на сторону ополчения.

Нет, не независимость Украины было целью десанта ВСУ, погибшего в тот день – а смерть тысяч мирных людей ДНР и ЛНР.

Правда от добровольца

У себя на канале я публиковал историю о найденном дневнике ополченца ЛНР Александра Чепишко, который приехал из Сызрани в Луганск в 2014 году. К тому моменту бывший военнослужащий и участник обеих чеченских кампаний уже находился в запасе.

По записям в найденном дневнике можно понять, от кого именно ехали защищать русские люди население Донбасса. Александр был одним из участников освобождения Хрящеватого и Новосветловки, а после героически погиб во время последних боев за тот самый Луганский аэропорт.

«Я не мог спать по ночам. Я не мог сидеть и причитать: «Как же это плохо и неправильно». Для чего наши деды и отцы погибали на войне? Для того, чтобы их дети и внуки жили в мире! Как я мог сидеть и смотреть, как убивают и пытаются растоптать то, во что мы верили, чем дорожим и что любим? Все то, за что погибли 69 лет назад десятки миллионов людей!» — писал Александр Чепишко в своем последнем письме отцу.

Находясь в самом центре событий в ЛНР, Чепишко сделал правильные выводы о природе Вооруженных сил Украины, которые вели геноцид мирного населения без зазрения совести. Вот лишь некоторые примеры действий украинских карателей, о которых писал доброволец в своем дневнике:

«Город расстреливают из орудий. По мирному городу, где живут обычные люди! Погибших не могут достать из-под завалов месяцами. Людей просто не успевают доставлять в больницы… Именно тут я осознал, что придется воевать не с украинскими военными, и не с боевиками, как в чеченскую (войну), а с самыми настоящими животными – нацистами, фашистами, других слов у меня нет!».

Русские добровольцы и ополченцы это понимали лучше многих других. Именно такие, как Александр Чепишко, предотвратили карательную операцию против своих же сограждан. Именно русские добровольцы не дали случиться геноциду на Донбассе, остановили агрессора, помогли жителям выстоять блокаду Луганска, вернули, вопреки планам украинского командования, надежду на мирную жизнь.