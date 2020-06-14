Пушков иронично отреагировал на слова главы МИД Украины о «наступательной дипломатии»

Москва, 14 июня. Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о «наступательной дипломатии» Киева в отношениях с Москвой.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина навязывает ситуации, в которых первой якобы приходится реагировать РФ. Такой подход глава украинского МИД назвал «наступательной дипломатией». По словам Пушкова, Кулеба «прав только в том смысле, что Украина раз за разом наступает на одни и те же грабли: пытается обойти Минские соглашения — и всякий раз безуспешно».

«Донбасс от Украины — все дальше. В этом смысле «наступательная», — иронично подметил сенатор у себя в Twitter.

В начале июня Пушков также отмечал, что пока Киев затягивает выполнение своих обязательств по Минским соглашениям, ЛНР и ДНР все больше отдаляются от Украины. Тогда он говорил, что прорыва, обещанного президентом Украины Владимира Зеленским, нет и не предвидится.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе не умер, но держится на «немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких», передает RT. Также недавно Дмитрий Кулеба заявил о готовности к переговорам с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Глава МИД Украины надеется, что диалог с российским коллегой поможет установить мир в Донбассе и решить вопрос с освобождением заключенных.