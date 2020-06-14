حصاد أخبار سوريا 14 يونيو: مسيرات ضد قوات سوريا الديمقراطية في حلب ,الولايات المتحدة الأمريكية ترسل إمدادات عسكرية إلى الحسكة.

سوريا ، 14 يونيو: استمرار المدنيين في الاحتجاج على سياسة قوات سوريا الديمقراطية في محافظة حلب ، والولايات المتحدة ترسل دعمًا عسكريًا إلى منطقة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في محافظة الحسكة.

مسيرات ضد سياسة قوات سوريا الديمقراطية في حلب

تجمع مدنيون في مدينة منبج شمال حلب. يعارض الناس سياسات مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة. على وجه الخصوص ، المواطنون يطالبون الأكراد بإعادة أراضيهم ومنازلهم في المدينة التي تم الاستحوازعليهم العام الماضي.

ورداً على ذلك ، اعتقل مسلحو قوات سوريا الديمقراطية عددًا من المتظاهرين وسدوا جميع الطرق المؤدية إلى مكان الاحتجاج.

الولايات المتحدة ترسل إمدادات العسكرية إلى القامشلي

أرسلت القوات الأمريكية 25 شاحنة مزودة بدعم عسكري ولوجستي إلى منطقة يسيطر عليها مسلحون من قوات سوريا الديمقراطية.

وصل الجيش الأمريكي إلى الحسكة من العراق عبر معبر الوليد الحدودي. كانت نقطة النهاية بالنسبة للأمريكيين هي مدينة القامشلي ، حيث تركز الولايات المتحدة قواتها لتعزيز موقعها في المنطقة.

هجوم من قبل مجهولون في درعا

اعتدى مجهولون على مركز للشرطة في مدينة جاسم شمال درعا. وأعقب الهجوم تبادل لإطلاق النار استمر عدة ساعات. لم يتم الإبلاغ عن خسائر محتملة للطرفين.

أيضا في المحافظة خلال اليوم الماضي كان هناك عمليتين تسلل لمجهولوين. وقُتل أحد المسلحين السابقين بالقرب من معبر نصيب الحدودي على الطرف الجنوبي من المنطقة. بالإضافة إلى انفجار في منطقة درعا البلد عند الدوار.

حرق الحقول الزراعية في الحسكة

مسلحون موالون لتركيا يواصلون إشعال النار في حقول المزارع في الحسكة. هذه المرة ، أشعلت العصابات الموالية لتركيا النار في مساحات كبيرة من الأراضي المزروعة بالقمح والشعير ، بالقرب من ناحية العريشة.

تعتزم تركيا من خلال أعمال التخريب هذه ممارسة ضغط اقتصادي على السكان المحليين وإرغامهم على مغادرة مدنهم. حتى الآن ، دمرت الحرائق في شمال سوريا مئات الهكتارات من الحقول.