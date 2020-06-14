Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве достигло 3334

Москва, 14 июня. Число умерших пациентов в Москве, у которых был диагностирован коронавирус, достигло 3334. Об этом сообщает столичный штаб по борьбе с COVID-19. На протяжении суток скончались 53 пациента с коронавирусом.

«В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — отметили в штабе.

Ранее американские эксперты назвали места с наибольшим риском заразиться коронавирусом. Специалисты рекомендуют избегать мест массового скопления людей, общепитов, кинотеатров, религиозных учреждений. Опасность предоставляют также маленькие помещения. Особенно если они регулярно не проветриваются.

В то же время, американские ученые утверждают, что риск заразиться на открытом воздухе невелик, передает газета «Известия».