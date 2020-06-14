Руководитель отдела МФЦ Тюменской области осуществлял госзакупки у собственной компании

В Тюменской области руководитель информационного отдела областного Многофункционального центра Данис Гайнуллин несколько лет закупал программное обеспечение и услуги через компанию, в которой сам же и являлся учредителем и директором.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, первый контракт между областным МФЦ и ООО «ИНГНИС» был заключен в 2017 году. Компания выполняла работы по разработке адаптеров за небольшую сумму в 110 тысяч рублей.

ИНГНИС заключил контракт в августе, а уже в декабре к учредителям присоединился Данис Гайнуллин. Два года понадобилось ему, чтобы стать единоличным владельцем организации. За это время суммы контрактов росли, но все они заключались именно с МФЦ Тюменской области.

На странное совпадение обратили внимание активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. Их внимание привлекла закупка МФЦ Тюменской области на 2,268 млн рублей. Компанией, которая выиграла конкурс на работы по модернизации автоматизированной информационной системы и обновление работы программных продуктов, оказалась именно ООО «ИНГНИС».

Заподозрив нарушение антимонопольного законодательства, общественники обратились в областные УФАС и прокуратуру.

«Это могло привести к созданию преимущественных условий участия в закупке и к нарушению порядка определения победителя закупки, что нарушает положения федерального закона №135 «О защите конкуренции», – объяснил эксперт ОНФ Артем Хасанов.

УФАС Тюменской области согласилось с подозрениями активистов и возбудило дело.