Друг Норкина рассказал, в каком состоянии пребывает журналист после смерти жены

Москва, 14 июня. Телеведущий Андрей Норкин после съемок последней программы поедет в Коктебель. Там он очень любил бывать вместе со своей покойной женой Юлией, говорит друг Норкина историк Евгений Спицын.

Напомним, что Юлия Норкина ушла из жизни 4 июня. На протяжении многих лет она работала вместе с супругом. Это был очень успешный творческий тандем.

Евгений Спицын отметил, что знаком с Андреем Норкиным с детства. Они ходили в одну школу, а их семьи дружили. Он говорит, что телеведущий познакомился с будущей женой, когда ему было 17 лет.

«Всю жизнь он любил только ее, душа в душу жили», — подчеркивает Спицын.

Он говорит, что слухи о служебных романах Норкина являются бредом. По словам Спицына, работа настолько выматывала телеведущего, что ему точно было не до интрижек. К тому же, вместе с ним работала редактором их дочь Саша. Спицын говорит, что за 35 лет брака чувства пары не остывали.

«Андрей вернулся к работе, готовится к новому эфиру, завтра будет на съемках. Вероятно, когда начнутся каникулы, он с родными уедет в Крым, в Коктебель. Там они всегда отдыхали вместе с Юлей», — сообщает друг ведущего.

Ранее Андрей Норкин показал архивную фотографию «летящей и радостной» супруги Юлии. Ведущий опубликовал фото жены, которая была сделана на Родосе. На кадре женщина с «распахнутыми руками» сидит за пляжным столиком под зонтом. Он призвал подписчиков быть счастливыми и запомнить Юлию «летящей».