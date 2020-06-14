Американский генерал обвинил Россию в «прощупывании» обороны США

Вашингтон, 14 июня. Россия прощупывает оборону Соединенных Штатов, несмотря на ситуацию вокруг коронавируса. Такое заявление сделал глава Института военных наук генерал в отставке Джек Кин.

По его словам, Россия стремится закрепить за собой статус сверхдержавы, способной противостоять США.

«Когда речь заходит о таких противниках как Россия, Китай и Иран, то любопытно следующее: хотя Россия и Иран пока не смогли обуздать COVID, они по-прежнему придерживаются враждебной политики по отношению к США и их союзникам, — сказал Кин.

Генерал в отставке посетовал, что Москва регулярно проверяет обороноспособность Вашингтона. Он добавил, что американцы действуют аналогичным образом.

«Да, кстати, они пролетели над кораблем ВМС США в Средиземном море и подлодкой в Беринговом море, в то время как пара наших бомбардировщиков пролетела над Черным морем. Затем их перехватила Россия. Мы занимаемся тем же, что и они — прощупываем оборону», — цитирует американского военного RT.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о паритете между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки в развитии ядерного оборонного комплекса. Российский лидер добавил, что Москва является безусловным лидером по перспективным разработкам.

«В сфере развития ядерного оборонного комплекса у нас примерный паритет с Соединенными Штатами сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов», — сказал глава российского государства.

Путин также напомнил о стремлении победителей «холодной войны» переделать мир под собственные интересы.