Специалист рассказал о вреде салата из огурцов и помидоров

Москва, 14 июня. Популярный салат из огурцов и помидоров не несет никакой пользы, сообщает портал NGS55.RU. Эксперты утверждают, что люди заблуждаются, когда смешивают эти два овоща, пытаясь получить максимальное количество минералов и витаминов.

Специалисты отмечают, что помидоры являются источником калия, бета-каротина, а также витаминов В и С. В томатах содержится флавоноид нарингенин (уменьшает воспаления) и ликопин, минимизирующий риск развития раковых и сердечных заболеваний. Огурцы богаты на клетчатку, калий, йод и витамин В. Также огурцы улучшают обмен веществ и способствует нормальной работе щитовидной железы.

Несмотря на то, что эти овощи несут в себе огромное количество полезных свойств, смешивать их не рекомендуется, так как вся польза нейтрализуется.

«Во-первых, в огурцах содержится аскорбиназа, расщепляющая витамин С (он есть в помидорах). Во-вторых, у огурцов и помидоров разные процессы усвоения, желудок может переваривать что-то одно, а другой продукт, соответственно, начнет бродить», — объясняет преподаватель Уральского института фитнеса Игорь Мормиль.

Он подчеркнул, что из-за брожения салата из огурцов и помидоров в кишечнике могут образоваться газы. Мормиль также отмечает, что огурцы — щелочный продукт, а помидоры — кислый. Смешиваясь, они образуют соли, которые оказывают неблагоприятное воздействие на почки и печень.

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