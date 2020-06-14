Машина скорой помощи насмерть сбила женщину в Москве

Москва, 14 июня. Автомобиль скорой помощи насмерть сбил женщину в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел Носовихинском шоссе. Карета скорой сбила женщину, а затем столкнулась с легковым автомобилем. Пострадавшая вскоре скончалась от полученных травм. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее стало известно о масштабном ДТП в Нижегородской области. Погибло четыре человека, в том числе десятилетний ребенок. RT сообщает, что, согласно предварительным данным, водитель Lada совершил выезд на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Mazda.

Также сообщалось о ДТП с летальным исходом при участии известного актера Михаила Ефремова. Артист выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. Установлено, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В его организме найдены также наркотические вещества.