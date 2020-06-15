Турция направила подводную лодку к берегам Ливии

Триполи, 14 июня. Израильское издание Israeldefense разместило доклад, в котором сообщается, что Турция отправила подводную лодку к берегам Ливии для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

Сообщается, что подводная лодка, прибывшая к месту дислокации турецких сил, будет осуществлять помощь в сборе разведывательной информации. На случай развития различных сценариев на море субмарина будет находиться в полной готовности.

Согласно данным Israeldefense, подводная лодка оснащена современным вооружением, таким как противолодочные торпеды, противокорабельные ракеты, а также передовые системы сбора разведывательной информации. Отмечается, что в случае атаки ВМС Египта или РФ по наземным или надводным целям она окажет поддержку сухопутным и морским силам Турции и ПНС.

До этого Israeldefense сообщал, что Анкара собирается отправить к берегам Мисураты субмарины для сопровождения и охраны расположенных там турецких военно-морских подразделений. По данным израильского издания, сейчас у берегов Мисураты находятся от двух до четырех турецких крейсеров G-Class.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон раскритиковал турецкие власти за военное вмешательство в дела Ливии. Президент Франции в критической форме прокомментировал интервенцию Турции в Ливию, заявив, что Анкара агрессивно вмешивается в дела североафриканской страны. Он подчеркнул, что Париж квалифицирует действия Турции как неприемлемые.