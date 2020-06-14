В Москве более половины новых заболевших коронавирусом младше 65 лет

Москва, 14 июня. Более половины новых случаев заражения коронавирусом в Москве выявлено у людей, младше 65 лет. Почти 5% — дети. Об этом сообщил столичный штаб по борьбе с COVID-19.

«Среди новых заболевших 45,6% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,1% – от 46 до 65 лет, 9,4% — от 66 до 79 лет, еще 6% — старше 80 лет», — передает РИАМО.

В общей сложности на протяжении суток зафиксировано 1477 новых случаев заражения COVID-19. В штабе отметили, что все желающие москвичи могут бесплатно пройти тестирование на коронавирус. Результаты тестов будут доступны в электронной медкарте.

Ранее американские специалисты составили список мест с наибольшим риском заразиться COVID-19. Эксперты настоятельно рекомендуют избегать мест массового скопления людей, кинотеатры, а также религиозные учреждения.