Жена водителя Захарова рассказала о единственном потерпевшем в деле Ефремова

Москва, 14 июня. Официальная жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова рассказала, кто станет потерпевшим в этом деле.

Отмечается, что погибший мужчина был дважды женат, а последние 22 года находился в гражданском браке с Ириной. Развод со второй супругой Маргаритой Сергей не оформлял, поэтому на момент его гибели, она оставалась его официальной женой. Также у мужчины осталось двое сыновей — Виталий и Валерий, от первого и второго брака соответственно. По словам Маргариты, потерпевшую сторону будет представлять родной брат Сергея.

На данный момент повис в воздухе вопрос о моральной компенсации родственникам погибшего. Согласно одним данным, никаких денег от Ефремова семье Захарова не предлагали. По другой версии, сторона актера была готова покрыть все расходы, но, у них якобы не было возможности связаться с родственниками погибшего. Также неизвестно, кому будет передана моральная компенсация. В социальных сетях начались серьезные дискуссии по этому поводу. Некоторые считают, что она должна достаться Ирине, женщине с которой Сергей прожил последние 22 года. Но младший сын Валерий, утверждает, что Ирина — посторонний человек в этой истории.

«Откуда вы знаете, с кем отец жил, а с кем не жил? Что вы несете? Кто вам сказал, что он не жил с нами 22 года? Телевизор? Впитывайте дальше информацию, построенную на догадках», — писал сын погибшего в Instagram.

Знакомая Сергея Захарова приоткрыла подробности его личной жизни. По ее словам, мужчина развелся с первой женой, когда та ему изменила. Первая супруга оставила на Сергея ребенка и уехала. Мужчина самостоятельно растил Виталия. Затем мужчина женился на Маргарите.

«Новая супруга сначала приняла пасынка, а как забеременела, то заявила, что ей тяжело воспитывать двоих детей. Виталия отдали на воспитание бабушке, матери Сергея. Но отец не бросал сына, всегда помогал деньгами <…> Сам Виталий работает в автосервисе, зарабатывает немного, его бы семье деньги не помешали. А, выходит, парня сейчас отодвинули на второй план. Он как-то всегда на отшибе был в семье. Вот кому тяжело придется без помощи отца», — говорит знакомая Сергея.

Ранее адвокат семьи Сергея Захарова Александр Добровинский рассказал, почему родные погибшего не приняли извинений актера Михаила Ефремова. По словам Добровинского, родственники Захарова отказались и от предложенной артистом материальной помощи. Юрист подчеркнул, что родные Захарова настаивают на том, чтобы уголовное дело расследовалось в соответствии с законодательством. Добровинский также заявил, что родственники Сергея Захарова страдают от негатива, который обрушился на них в соцсетях.