Путин написал статью, посвященную событиям Второй мировой войны

Москва, 14 июня. Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную Второй мировой войне. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, президент уже написал статью», — информирует пресс-секретарь главы государства.

По словам Пескова, на данный момент Путин определяется со сроками публикации статьи. Ранее пресс-секретарь президента говорил, что публикация статьи Владимира Путина о Второй мировой войне зависит от сроков празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, что глава государства выразил готовность написать статью о событиях Второй мировой войны, основываясь на архивных документах, во время пресс-конференции в декабре 2019 года. Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова «Война за память» также отмечал, что попытки некоторых стран переписать историю связаны с внутриполитической борьбой, передает RT. По его словам, это не имеет никакого отношения к истории, а является «инструмент решения внутриполитических вопросов сегодняшнего дня».

В конце мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Россия провела работу с американской стороной по публикации в соцсетях Белого дома материала, в котором победа над нацизмом приписывается исключительно США и Великобритании.