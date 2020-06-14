Составлен список мест с высоким риском заражения коронавирусом

Москва, 14 июня. Наиболее опасными с точки зрения риска распространения коронавируса являются места массового скопления людей, такие как офисы, кинотеатры и религиозные учреждения, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Подчеркивается, что вероятность заражения коронавирусом на открытом воздухе оценивается как очень низкая. Американские специалисты пришли к выводу, что риск подхватить коронавирус с поверхностей также незначителен. Сотрудники центра утверждают, что для инфицирования необходимо попадание в организм около тысячи вирусных частиц. Согласно результатам их исследования, при дыхании переносчика в воздух попадают около 20 вирусных частиц в минуту, при разговоре — 200, а когда переносчик кашляет или чихает — 200 млн частиц. При этом в плохо проветриваемом помещении вирус остается активным на протяжении нескольких часов.

Основываясь на этом, эксперты пришли к выводу, что самый высокий риск заражения остается на стадионах и концертах, а также в офисах, учебных заведениях и других закрытых пространствах с большими скоплениями людей.

Ранее стало известно, что коронавирус повышает риск развития диабета. Об этом заявили австралийские ученые. По словам исследователей, протеин ACE-2, который обеспечивает проникновение коронавируса в клетки, также воздействует и на органы, отвечающие за метаболизм глюкозы.

Как отмечают «Известия», за сутки от коронавируса в РФ вылечилось 5,4 тыс. пациентов. Таким образом, общее число выздоровевших в стране превысило 280 тыс. человек. За время пандемии коронавируса в России заболели 528,9 тыс. человек, зафиксировано 6,9 тыс. летальных исходов.