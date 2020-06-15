حصاد أخبار سوريا 15 يونيو: هجوم لمسلحين من قوات سوريا الديمقراطية على مخيم الهول للاجئين ، تفجير سيارة مفخخة في الحسك

سوريا ، 15 يونيو: مسلحون أكراد من قوات سوريا الديمقراطية يلقون القبض على عدد من الأطفال هجوم على مخيم الهول ، وانفجرت سيارة مفخخة بالقرب من رأس العين في محافظة الحسكة.

مسلحون أكراد يعتقلون عدة أطفال في مخيم الهول

استأنفت قوات سوريا الديمقراطية غاراتها على مخيم الهول للاجئين. اعتقل متشددون أكراد العديد من الاطفال من أقارب إرهابيي الدولة الإسلامية.

تذكر أنه منذ أيام قليلة تم تلقي بيانات حول احتجاز حوالي 40 امرأة وطفل في مركز إقامة مؤقت. يشتبه في أنهم حاولوا زعزعة استقرار الوضع في المخيم. كما نعلمون ، يتم الاحتفاظ بأفراد عائلات الجهاديين مع المستوطنين السلميين. وقد نظموا مراراً هجمات على اللاجئين الآخرين وحراس أمن الهول.

انفجرت سيارة مفخخة جنوب رأس العين

انفجار سيارة مفخخة في منطقة "مصدر السلام" في محافظة الحسكة. انفجرت السيارة في قرية المشرفه جنوب مدينة راس العين الحدودية.

ونتيجة لذلك ، قُتل ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء من الجماعات المدعومة من تركيا التي تسيطر على هذه المنطقة. بالإضافة إلى ذلك ، أصيب ثلاثة أشخاص آخرين.

من المفترض أن تنظيم الانفجار شارك فيه مسلحون أكراد من حزب العمال الكردستاني أو وحدات الدفاع عن النفس الشعبية (YPG) ، يقومون بأنشطة سرية في المناطق التي يحتلها حلفاء تركيا.

مكافحة فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية أنه تم تسجيل سبع حالات جديدة من فيروس كورونا في البلاد. من المعروف أن المصابين الجدد كانوا على اتصال بالسكان المصابين في مدينة رأس المعرة. في الوقت نفسه ، تعافى ثلاثة مرضى تم إدخالهم مسبقًا إلى المستشفيات بسبب COVID-19.

ونتيجة لذلك ، وصل إجمالي عدد السوريين المصابين بفيروس كورونا إلى 177 شخصًا. وقد شُفي 74 منهم وتوفي ستة.

الولايات المتحدة تعزز وجودها في دير الزور

تواصل الولايات المتحدة زيادة تواجدها العسكري في مناطق أكبر حقول النفط السورية. وصل رتل أخر من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بالمعدات واللوجستيات إلى قاعدة عسكرية بالقرب من حقل كونيكو في شرق دير الزور.

يذكر ، أن الولايات المتحدة ترسل تعزيزات من العراق عبر أراضي محافظة الحسكة المجاورة بشكل شبه يومي. يعتقد الخبراء العسكريون أن الولايات المتحدة تعزز موقعها في المناطق الغنية بالطاقة في سوريا من أجل زيادة حجم الاستخراج غير المشروع للمنتجات النفطية ، على الرغم من عدم شرعية هذه الإجراءات.