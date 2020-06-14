حصاد أخبار ليبيا، 14 يونيو: إدانة الصحفي في تركية الذي كتب عن مشاركة أنقرة في الأزمة الليبية ، أضرم مسلحون من حكومة الوفاق الوطني النار في منازل ومزا

ليبيا 14 يونيو: تم اتهام صحفي تركي بسبب مقال عن أنشطة تركيا في ليبيا ، تأجلت زيارة الوفد الروسي إلى تركيا بقيادة لافروف وشويغو ،دخل إرهابيو القاعدة ترهونة مع مسلحي حكومة الوفاق الوطني، الجزائر وجنوب أفريقيا دعمت "إعلان القاهرة", تلقت المناطق الشرقية في ليبيا المتضررة من قصف إرهابيين حكومة الوفاق الوطني مساعدة إنسانية من الأمم المتحدة

أدين صحفي تركي بمقال حول تورط أنقرة في الأزمة الليبية

تم إرسال الصحفي التركي مدير OdaTV مويسر يلدز إلى السجن لفضحه معلومات حول تورط أنقرة في الأزمة داخل ليبيا.

وزارة الخارجية الروسية تعلن تأجيل رحلة لافروف وشويغو إلى تركيا

وسيتم الاتفاق على موعد اجتماع وزيري الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا ، المقرر عقده في 14 يونيه. وقد أعلن عن ذلك في وزارة الخارجية الروسية.

مسلحو حكومة الوفاق الوطني يختلقون الأعذار لأدلة التواطؤ مع تركيا

تدعي "وزارة الخارجية" لحكومة الوفاق الوطني أن البيان المتعلق بالمدفوعات الكبيرة للإرهابيين والمتواطئين معهم عن طريق السفارة الليبية في تركيا غير موثوق به.

الأمم المتحدة ترسل مساعدات إنسانية إلى شرق ليبيا بعد هجوم مسلحي حكومة الوفاق الوطني

أعلن صندوق الأمم المتحدة للطفولة في ليبيا عن تلقي مساعدات إنسانية في المناطق الشرقية من ليبيا التي تأثرت بقصف مسلحي حكومة الوفاق الوطني.

غرق مزارع تارهونة في الحرائق بعد هجمات الحرق المتعمد من قبل مسلحي حكومة الوفاق الوطني

قامت عصابات حكومة الوفاق الوطني بحرق جماعي في ترهونة المحتلة وضواحيها. صرح بذلك الليبيون في شبكات التواصل الاجتماعي.

دعمت الجزائر إعلان القاهرة بشأن ليبيا

أعلن الرئيس الجزائري مجيد تبون ، في لقاء مع رئيس مجلس النواب الليبي ، عقيلة صالح ، عن نيته الاستمرار في تعزيز الحوار السياسي لحل الأزمة الليبية.

دعمت جنوب أفريقيا إعلان القاهرة

تحدث رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بإيجابية عن المبادرة المصرية الهادفة إلى حل سلمي للأزمة في ليبيا.

إرهابيو القاعدة يدخلون ترهونة مع قوات حكومة الوفاق الوطني

جاء إرهابيو القاعدة إلى ترهونة مع مقاتلين من ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي. يرتدي الجهاديون ملابس أفغانية ، بعضهم يتحدث العربية وهم مواطنون من ليبيا وسوريا.