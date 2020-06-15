Сирия новости 15 июня 6.00: мирные жители требуют SDF уйти из Манбиджа, обстрел позиций САА турецкой армией в Ракке

Сирия, 14 июня. Турецкий военный конвой прибыл в Идлиб. Мирные жители устроили митинг в городе Манбидж против SDF. Вооруженные силы Турции обстреляли военных Сирийской Арабской Армии (САА) в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА): уничтожила в Идлибе колонну из автомобилей террористов группировки «Хуррас ад-Дин» (связана с запрещен ной в РФ «Аль-Каидой»1), продолжает зачистку остатков террористов «Исламского государства»1 (ИГИЛ1; запрещена в России) в Хаме.

Международная коалиция во главе с США: атаковала внедорожник в районе столицы Идлиба с БПЛА.

ВС Турции: обстреляли военных САА в Ракке, переправили в Идлиб военный конвой с грузовыми автомобилями, перевозящими бетонные блоки.

Провинция Алеппо

Сирийская обсерватория по правам человека SOHR сообщила, что неустановленные лица убили боевика протурецкой группировки в городе Аль-Баб, расположенном к востоку от города Алеппо.

Мирные жители устроили митинг в городе Манбидж на севере провинции. Собравшиеся недовольны действиями боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), которых поддерживают США. Митингующие требуют, чтобы курды вернули их землю и дома в городе, откуда жителей боевики выселили еще в прошлом году.

На трассе Азаз — Кафр-Ган, на севере Алеппо, взорвалось ВСУ. Никаких данных о жертвах и раненых не поступало.

Провинция Даръа

Массовая демонстрация проходит и в центре города Даръа. Митингующие осуждают американские санкции против Сирии, которые США постоянно расширяют.

Сирийская обсерватория по правам человека SOHR сообщила, что неизвестные напали на полицейский участок в городе Джасем на севере Даръа, после чего началась перестрелка. Информации о потерях сторон не поступало.

Провинция Идлиб

Турецкий военный конвой с грузовыми автомобилями, перевозящими бетонные блоки, прибыл в провинцию Идлиб из Турции через пограничный переход Кафр-Лусин. Машины проследовали в направлении турецких военных баз, которые уже находятся в сирийском регионе.

Беспилотник Международной коалиции во главе с США нанес удар по внедорожнику в районе города Идлиб. Атака была произведена ракетой Hellfire R9X.

Al-Masdar News сообщает, что Сирийская Арабская Армия (САА) с воздуха уничтожила колонну из автомобилей террористов группировки «Хуррас ад-Дин» (связана с запрещ енной в РФ «Аль-Каидой»). Боевики ехали из города Дейр-Сонбол и Аль-Бараа в Идлибе. В результате сирийские правительственные силы смогли уничтожить несколько автомобилей и мотоциклов террористов. Перед ликвидацией колонну боевиков засекли разведывательные самолеты САА.

Провинция Ракка

Издание Baladi сообщает, что Вооруженные силы Турции обстреляли военных САА, находившихся на укрепленном военном пункте в районе города Телль-Абъяд на севере Ракке. В результате один сирийский солдат погиб, еще один был ранен.

Накануне в регионе возобновились артобстрелы со стороны союзников Турции. По данным информационного портала Al Nour, боевики формирования «Сирийская национальная армия» атаковали населенный пункт Казали. Данных о потерях не поступало.

Провинция Хама

На юго-востоке Хамы продолжается операция САА по зачистке остатков террористов «Исламского государства» (ИГИЛ; запрещена в России). Военные самолеты Сирийских ВВС оказывают правительственным военным поддержку с воздуха, нанося удары по джихадистам. Боевики открывают ответный огонь.

САА начала зачистку на юго-в остоке Хамы на этой неделе, отвечая на участившиеся случаи нападения со стороны боевиков ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.