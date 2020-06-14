Военные США пытались следить за погружением беспилотника «Витязь» в Марианскую впадину

Москва, 14 июня. Крейсер и разведывательные самолеты США пытались следить за погружением российского беспилотного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину. Об этом сообщил телеканал «Звезда», ссылаясь на источники в центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин».

По словам главного специалиста конструкторского бюро Романа Соколова, американский корабль появился вскоре после того, как аппарат начали разворачивать на позиции. Глава проекта «Витязь-Д» Сергей Лопсарь в свою очередь проинформировал, что самолеты Poseidon два раза за сутки облетали буксир «Фотий Крылов», с которого беспилотник спускался во впадину.

«Звезда» показала кадры с крейсером и самолетами США вблизи района погружения. При этом отмечается, что американцы опоздали с фото и видеосъемками.

«К тому моменту, когда они появились рядом, «Витязь» уже давно был спущен под воду», — подчеркивает телеканал.

Напомним, что в прошлом месяце российский аппарат «Витязь» впервые погрузился на дно Марианской впадины. Как передают «Известия», датчики «Витязя» зафиксировали глубину 10 028 метров, а длительность миссии аппарата составила более 3-х часов.

Ранее сообщалось, что «Витязь» открыл новое течение и уточнил глубину Марианской впадины. Во время последнего погружения, которое совершалось для замера самой низкой и глубокой точки Земли, современный «Витязь» получил результат на 1 тыс. метров меньше, чем одноименный аппарат советских исследователей из Академии наук СССР в 1957 году.