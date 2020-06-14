Нововведения для водителей: важные изменения для автомобилистов с 1 июля 2020 года

Федеральное агентство новостей рассказывает, какие законодательные изменения, вступающие в силу с 1 июля июле этого года, коснутся автомобилистов.

Новые правила для ввозимых автомобилей

С 1 июля 2020 года изменится порядок получения свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Согласно ему, импортер, собственник или его представитель сразу после «растаможки» должен доставить ввезенный на территорию РФ на полигон, где аккредитованная лаборатория проведет с ним расписанные по ГОСТу испытания и экспертизы, после чего выдаст свое заключение. При наличии положительного результата транспортное средство получит СБКТС, а после — паспорт транспортного средства (ПТС) на таможне.

Для получения СБКТС машина должна быть полностью укомплектована, в том числе аптечкой и знаком аварийной остановки, заправлена техническими жидкостями и топливом, иметь соответствующие российским требованиям маркировки шин и направления света фар. Известно, что японские автомобили последним требованиям не соответствуют, поэтому их придется подготовить к полигонным испытаниям. Плюс сама процедура экспертизы не бесплатная. Автоэксперты прогнозируют, что стоимость полигонных испытаний для ввозимых автомобилей будет составлять 15 тысяч рублей против нынешних 7 тысяч, которые импортеры платят за осмотр на складе временного хранения. Плюс придется заплатить за транспортировку до самого полигона.

Согласование тюнинга

По новым правилам, вступающим в силу 1 июля 2020 года, чтобы установить газовое оборудование, оснастить машину фаркопом, силовыми бамперами или экспедиционными багажниками, модернизировать салон с заменой штатных кресел или провести другой тюнинг, автовладельцу необходимо обратиться в ГИБДД за разрешением на изменения в конструкцию транспортных средств.

После проведения работ владелец обязан привести машину на автовозе или эвакуаторе в техническую лабораторию для экспертизы и выписки протокола проверки, который затем потребуется в ГИБДД для выдачи новых СТС и ПТС.

Медсправка для водителей

С 1 июля должен вступить в силу приказ Минздрава РФ, меняющий правила и стоимость получения медицинской справки для водителей и тех, кто хочет получить права.

В соответствии с ним, чтобы получить справку, срок действия которой составляет 10 лет, водителям или кандидатам в водители придется сдавать два новых анализа: на выявление хронического употребления алкоголя и на выявление употребления наркотических средств.

Если хоть один из этих анализов окажется положительным, сесть за руль человеку не суждено. При этом оба исследования платные. Из-за них стоимость медсправки для водителя может вырасти на 6-8 тысяч рублей.

Парковка для инвалидов

С 1 июля вступают в силу правила, касающиеся автовладельцев, имеющих подтвержденную инвалидность. В частности, право бесплатной парковки получат инвалиды не только 1-й и 2-й групп, но и 3-й, но при условии, что они получили опознавательный знак «Инвалид» до 01.07.2020 года и имеют при этом ограничения способности передвигаться.

Во-вторых, сам знак «Инвалид» отменяется, поскольку сведения обо всех российских инвалидах и их автомобилях будут храниться в специальном федеральном реестре. Это позволит инвалидам бесплатно парковаться не только в регионе проживания, но и по всей стране.