Сотрудник ФСИН посетил квартиру Ефремова с проверкой

Москва, 14 июня. Сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний побывал у актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы.

Видео момента посещения квартиры артиста опубликовал телеканал РЕН ТВ. По его данным, работник ФСИН проверил соблюдение Ефремовым условий домашнего ареста.

Заслуженный артист РФ в понедельник вечером пьяный сел за руль, на своем джипе выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в фургон. Актер не пострадал и почти сразу признал свою вину в ДТП. А 57-летний Сергей Захаров получил несовместимые с жизнью травмы.

Ефремова отправили под двухмесячный домашний арест, в его отношении возбуждено уголовное дело. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы. В его крови, помимо алкоголя, нашли следы наркотиков.

Поступок артиста вызвал широкий общественный резонанс. Россияне создали петицию о лишении Ефремова звания заслуженного артиста России.

В пятницу артист опубликовал видеообращение, в котором заявил о готовности оказать помощь семье Захарова. Телеведущий и журналист Владимир Соловьев раскритиковал поступок Ефремова и задался вопросом, имеет ли он право пользоваться сотовой связью, находясь под домашним арестом.

Как рассказал адвокат семьи Захарова Александр Добровинский, родных погибшего мужчины покоробило, что Ефремов опубликовал свое видеообращение, но не попытался связаться с ними лично.