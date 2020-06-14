Глава МИД Украины объявил о готовности к диалогу с Лавровым

Киев, 14 июня. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил о готовности к переговорам с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Кулеба в начале июня посещал Берлин для обсуждения вопросов урегулирования ситуации в Донбассе и интеграции Украины в Евросоюз. В ходе поездки дипломат анонсировал переговоры в «нормандском формате» (Россия, Франция, Германия и Украина) на уровне министров иностранных дел.

«Я открыт для общения с Сергеем Лавровым. <...> Я готов к взаимодействию в любом формате», — заявил он.

Министр надеется, что диалог с российским коллегой поможет установить мир в Донбассе и решить вопрос с освобождением заключенных.

По его словам, в настоящее время идет обсуждение даты переговоров в «нормандском формате» на уровне руководителей МИД.

Отношения между Россией и Украиной разладились на фоне госпереворота в Киеве, который произошел в 2014 году. Новые власти развернули военную кампанию против республик Донбасса, которые не приняли итоги Майдана, а Россию стали обвинять в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. Кроме того, Киев так и не принял решения крымчан, которые на народном референдуме заявили о желании воссоединиться с Россией.

Российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе, поскольку речь идет о гражданской войне. Украине РФ желает преодоления внутреннего кризиса, однако Киев продолжает нападки на Москву.