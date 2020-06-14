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ФАН-ТВ

Разливом мазута на Камчатке заинтересовалась прокуратура. ФАН-ТВ

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Разливом нефтепродуктов в бухте Крашенникова заинтересовалась Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура. Как сообщили в ведомстве, жители Вилючинска заметили пятно мазута, которое ветром прибило к берегу бухты.

На месте работают специалисты по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов. Им уже удалось очистить 300 метров береговой полосы, а также собрать и вывезти на утилизацию 400 килограмм нефтешлама. Для этого потребовалось 60 кг сорбента.

Разливом мазута на Камчатке заинтересовалась прокуратура. ФАН-ТВ

Правоохранители работают над определением причин случившегося. По предварительной версии, мазут сбросили в результате пожара на 71-м плавучем доке.

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