Разливом мазута на Камчатке заинтересовалась прокуратура. ФАН-ТВ

Разливом нефтепродуктов в бухте Крашенникова заинтересовалась Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура. Как сообщили в ведомстве, жители Вилючинска заметили пятно мазута, которое ветром прибило к берегу бухты.

На месте работают специалисты по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов. Им уже удалось очистить 300 метров береговой полосы, а также собрать и вывезти на утилизацию 400 килограмм нефтешлама. Для этого потребовалось 60 кг сорбента.

Правоохранители работают над определением причин случившегося. По предварительной версии, мазут сбросили в результате пожара на 71-м плавучем доке.