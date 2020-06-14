Асад повышает доверие к властям, оказывая медицинскую помощь гражданам Сирии

Оказание медицинской помощи, успешная борьба с коронавирусом и вакцинация детей — как правительство Башара Асада завоевывает доверие населения Сирии, развивая систему здравоохранения? На этот вопрос Федеральному агентству новостей ответил политолог Юрий Самонкин.

Медицинское обслуживание населения

Министерство здравоохранения Сирии запустило сегодня национальную кампанию по вакцинации детей в возрасте от пяти лет и старше. Информацию об этом приводит сирийское информационное агентство SANA.

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بدء أيام التلقيح الوطنية للأطفال حتى سن الخامسة في محافظة #الحسكة.

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Согласно имеющейся информации, в рамках кампании планируется привить 11-ю обязательными прививками более 10,5 тысячи детей по всей стране. Вакцинацией молодого населения арабской страны займутся более восьми тысяч медиков.

Как замечает глава отдела первичной медико-санитарной помощи в Минздраве САР Фади Кассис, кампания по вакцинации будет проходить до 18 июня. Сейчас к ней готовы более тысячи медицинских центров в разных провинциях республики.

Фади Кассис обратил особое внимание, что правительством во главе с Башаром Асадом дополнительно создано более 660 временных медпунктов, преимущественно расположенных в тех районах Сирии, которые сегодня находятся под контролем боевиков различных вооруженных группировок. Таким образом, планируется оказать необходимую медицинскую помощь населению и защитить детей от заболеваний.

Президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив», политолог Юрий Самонкин в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал о важности оказания медицинского обслуживания жителям, вынужденных жить на подконтрольных боевикам территориях.

Доверие к властям

Как заметил собеседник ФАН, сейчас мы видим, что сирийская система здравоохранения полностью справляется со своими задачами и порой даже действует более эффективно, нежели аналогичные ведомства в странах Запада. Особенно нагляден тут пример успешной борьбы с распространением коронавируса в Сирии.

#عاجل || #سانا

وزارة #الصحة: تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في بلدة #رأس_المعرة بريف دمشق مايرفع عدد الإصابات المسجلة في #سورية إلى 170 — سانا عاجل (@SanaAjel) June 13, 2020

«Забота о жизни и здоровье граждан, в первую очередь, — приоритет работы правительства и президента страны. И даже если существует такая проблема как наличие неподконтрольных территорий, оказание медицинской помощи людям, вынужденным жить там — это работа на опережение. Это показывает, что властям Сирии важна жизнь всех граждан. Проводимая правительством САР политика поддерживается международным сообществом. Однако важно помнить о необходимости обеспечения безопасности как конвоев с медицинскими препаратами, так и самих медиков. И в этом вопросе работу Башара Асада можно поприветствовать, поддержка населения очень важна», — говорит Юрий Самонкин.

Политолог отмечает, что оказание медицинского обслуживания населению на подконтрольных боевикам территориям будет повышать уровень поддержки и доверия официальным властям Сирии и, непосредственно, президенту Башару Асаду.