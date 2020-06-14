Глава Еврейского музея назвал провокацией вакансию «для славян»

Москва, 14 июня. Коллектив Еврейского музея и центра толерантности возмутила публикация объявления, с помощью которого искали человека «славянской внешности» для работы в кафе при этой организации. Об этом говорится в письме президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) и генерального директора Еврейского музея и центра толерантности, раввина Александра Бороды.

Ранее организатор кафе в московском Еврейском музее и центре толерантности привлек субподрядчика по поиску персонала. Тот разместил в Сети объявление о работе, которое, по мнению Бороды, содержало дискриминационное требование к соискателю.

Руководство музея решило прекратить сотрудничество с лицами, ответственными за инцидент.

«Я склонен считать случившееся скорее открытой провокацией, чем реальным запросом», — подчеркнул раввин.

Глава музея заметил, что такое описание вакансии идет вразрез с убеждениями коллектива музея и является тем, чему эта культурная и общественная организация противостоит уже почти восемь лет.

Ранее стало известно о необычной вакансии в Швеции, на которой совершенно не нужно работать. Ее открыли художники Симон Голдин и Якоб Сеннебю. Сотрудник должен только включать и выключать свет на станции Korsvagen в Гетеборге.