Ученые предупредили о риске развития новой болезни из-за коронавируса

Москва, 14 июня. Коронавирус нового типа повышает риск развития диабета, заявили ученые из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений.

Группа ученых выяснила, что наличие диабета усугубляет течение COVID-19 у пациентов. По статистике, 20-30% скончавшихся от коронавируса страдали сахарным диабетом.

Кроме того, коронавирусная инфекция способствует развитию диабета у тех людей, кто до заражения им не болел. В некоторых случаях это влекло за собой серьезные эндокринные изменения.

По словам ученых, протеин ACE-2, который обеспечивает проникновение коронавируса в клетки, также воздействует и на органы, отвечающие за метаболизм глюкозы.

Пока специалисты не могут точно сказать, откатываются ли изменения метаболизма глюкозы после выздоровления пациента от COVID-19. Неизвестно также и то, является ли диабет, развивающийся у пациентов с коронавирусом, болезнью нового вида, либо же принадлежит двум уже известным типам.

Для того, чтобы найти ответы на эти вопросы, специалисты создали глобальный реестр пациентов с диабетом, связанным с коронавирусной инфекцией СOVIDiab Registry.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайской Ухани в декабре прошлого года. Из КНР вирус быстро распространился по другим государствам и охватил практически весь мир. Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии. По последним данным, зафиксировано уже почти восемь миллионов случаев COVID-19, инфекция унесла жизни более 435 тысяч человек.

Ранее академик РАН, профессор Михаил Пальцев предупредил, что коронавирус может стать более агрессивным.