Эксперт назвал популистским предложение Жириновского повысить минимальную зарплату в РФ

Москва, 14 июня. Повышение минимальной заработной платы в России до 30 тысяч рублей в месяц приведет к негативным последствиям, считает проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Ранее с таким предложением выступил глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Политик также призвал ввести налог на сверхприбыль для госкорпораций, а полученные таким путем средства направлять на обеспечение бесплатной медицины и образования.

Сафонов объяснил, что реализация такой инициативы нереальна для России. Она приведет к скачку цен, к сокращению рабочих мест и может подтолкнуть работодателей увольнять людей или «играть» с зарплатой — например, переводить сотрудников на полставки, но заставлять работать полную неделю.

«Все такого рода предложения в основном чистой воды популизм, не связанный с реальной практикой, хотя, конечно, идея заманчивая», — считает эксперт.

Он добавил, что нет механизма установления максимальной заработной платы. Работодатели могут платить себе не зарплату, а доход, чтобы избежать ограничений. Такое предложение создаст риски потери высокооплачиваемых специалистов из сферы IT, уверен Сафонов.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы подготовили и направили в правительство законопроект о введении с 1 января 2021 года в России почасовой оплаты труда не менее 150 рублей в час для граждан, работающих по срочным договорам и неполный день.