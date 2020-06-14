Пугачева показала, как выглядит «счастье»

Москва, 14 июня. Известная российская певица Алла Пугачева поделилась с поклонниками в Instagram трогательное видео со своей дочерью Лизой.

Девочка находится на цветочной поляне, любуется ромашками и греется на солнышке. Шестилетняя Лиза с удовольствием проводит время с мамой.

Пугачева подписала видео словами из одного своих хитов «за это можно все отдать». И добавила, что именно «так выглядит счастье».

«Лизочка красавица, вся в родителей», — заметил подписчик. «Алла Борисовна, мы по вам очень соскучились. Вы у нас одна такая», — отметила поклонница. «Полностью согласна с Аллой, счастья вашей семье», — уверена еще одна пользовательница. «Очень похожа на вас. Здоровья вам и вашим деткам-цветочкам», — написала другая подписчица.

Пугачева и ее супруг Максим Галкин часто публикуют в соцсетях ролики с сыном Гарри и дочкой Лизой. Поклонники заметили, что дети по-настоящему радуют Примадонну. В них она наконец-то нашла тот мир и покой, радость каждого дня, о чем так долго мечтала.

Ранее Пугачева показалась в эффектном черном латексном плаще и кепке. Фанатам понравился современный образ певицы.