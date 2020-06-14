Невеста Роналду восхитила фанатов шпагатом и «идеальной» фигурой

Лиссабон, 14 июня. Невеста известного португальского футболиста Криштиану Роналду, испанская модель Джорджина Родригес восхитила фанатов фотографией с тренировки.

Девушка предстала перед камерой в облегающих фигуру лосинах, при этом сидя на шпагате. Подписчики Родригес в Instagram, где она опубликовала снимок, оценили растяжку и назвали ее форму «идеальной».

Комментарии под постом возлюбленной Роналду усыпаны смайлами в виде сердец и восторженными откликами.

Роналду и Родригес вместе уже почти четыре года, воспитывают общую дочь Алану Мартину, а также троих детей Роналду от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео. В 2018 году стало известно о помолвке знаменитостей.

Модель часто публикует в Сети снимки из спортзала и хвалится прекрасной фигурой. Одна из последних фотографий привлекла особое внимание интернет-пользователей. Они сочли, что такими формами не может похвастаться даже актриса и фотомодель Ким Кардашьян.

Ранее идеальной растяжкой и необычным исполнением вертикального шпагата похвалилась четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова. Девушка одной ногой оперлась на колонну, а затем изогнулась назад и поставила бутылку на землю.