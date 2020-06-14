Сирия новости 14 июня 22.30: БПЛА Международной коалиции атаковал автомобиль в Идлибе, ВС Турции обстреляли САА в Ракке

Сирия, 14 июня. Ассоциация адвокатов Латакии организовала митинг против давления Запада на Дамаск. Б еспилотник Международной коалиции во главе с США нанес удар по внедорожнику в Идлибе. Турецкие военные обстреляли позиции Сириской Арабской Армии (САА) в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА): проводит зачистку остатков боевиков «Исламского государства»1 (ИГИЛ1; запрещена в РФ) в Хаме.

ВС Турции: обстреляли позиции САА в Ракке.

Международная коалиция во главе с США: атаковала автомобиль в Идлибе с БПЛА.

Провинция Латакия

Ассоциация адвокатов Латакии организовала митинг перед зданием местного Дворца правосудия, осуждая экономические санкции США против Дамаска. Айман Шабани, глава Коллегии адвокатов, заявил агентству SANA, что демонстрация выражает поддержку сирийцев руководству страны, а также нежелание иностранного вмешательства во внутренние дела Сирии.

Ранее аналогичная акция стартовала в провинции Даръа. Люди вышли на улицу, чтобы выразить непринятие давления, которое оказывает Вашингтон на сирийцев.

Провинция Идлиб

Источник в сети Telegram (Directorate 4) сообщает, что беспилотник Международной коалиции во главе с США нанес удар по внедорожнику в районе города Идлиб. Атака была произведена ракетой Hellfire R9X.

По предварительным данным, один человек при ударе БПЛА погиб, еще один получил тяжелые ранения. Целью удара, по данным источника в Telegram (WarJournal), являлись полевые командиры террористической группировки «Хуррас ад-Дин» (связана с запрещенной в РФ организацией «Аль-Каида»1) Кассам аль-Урдуни и Билял аль-Санани.

Провинция Ракка

Издание Baladi, со ссылкой на местные источники, сообщает, что военнослужащие Сириской Арабской Армии (САА), дислоцированные на укрепленном военном пункте в районе города Телль-Абъяд на севере провинции Ракка, подверглись артобстрелу со стороны Вооруженных сил Турции. В результате один сирийский солдат погиб, другой получил ранения.

Накануне сообщалось, что в северной части региона возобновились артобстрелы со стороны союзников Турции. По данным информационного портала Al Nour, боевики формирования «Сирийская национальная армия» нанесли удары по населенному пункту Казали близ Тель-Абьяда. Данных о последствиях предпринятой атаки не поступало.

Провинция Хама

South Front сообщает, что на юго-востоке Хамы продолжается операция САА по зачистке остатков боевиков «Исламского государства» (ИГИЛ; запрещена в РФ), сопровождающаяся ожесточенными столкновениями. Во время операции военные самолеты Сирийских ВВС оказывают правительственным военным поддержку с воздуха, нанося удары по террористам ИГИЛ и их транспорту.

САА начала зачистку на юго-в остоке Хамы на этой неделе. Операция стала ответом на участившиеся нападения со стороны боевиков ИГИЛ в провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.