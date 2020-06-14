Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности РФ до 2035 года

59
0 Оставить комментарий

Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности РФ до 2035 года

Москва, 14 июня. Глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности до 2035 года. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

Программа предусматривает полное обновление производственных мощностей, создание новых производственных комплексов в Ростовской области, в Кузбассе, на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, синхронизацию развития железнодорожной и портовой инфраструктуры для обеспечения поставок продукции на внешний рынок.

Ожидается, что программа позволит нарастить добычу с 439,3 миллиона тонн в 2018 году до 485 миллионов тонн к 2035 году по консервативному сценарию и до 668 миллионов тонн – по оптимистичному. Ее реализуют в три этапа.

«Прогноз по экспорту составляет от 259 миллионов до 392 миллионов тонн соответственно», — говорится в сообщении.

Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности РФ до 2035 года

Программа предусматривает также решение социальных вопросов. Это выплаты экс-работникам угольной промышленности, дополнительное пенсионное обеспечение для них и снос ветхого жилья на подработанных территориях.

Премьер-министр России ранее поручил Минэкономразвития до 19 июня доработать нацплан восстановления экономики после пандемии коронавируса. Его реализация предполагает три этапа, а стоимость достигает пяти триллионов рублей. Деньги будут выделены из трех источников: это фонд национального благосостояния, бюджетные счета, а также заимствования через гособлигации.

Новости партнеров

Источник: Сайт Кабмина РФ
Новости партнеров