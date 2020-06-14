Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности РФ до 2035 года

Москва, 14 июня. Глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности до 2035 года. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

Программа предусматривает полное обновление производственных мощностей, создание новых производственных комплексов в Ростовской области, в Кузбассе, на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, синхронизацию развития железнодорожной и портовой инфраструктуры для обеспечения поставок продукции на внешний рынок.

Ожидается, что программа позволит нарастить добычу с 439,3 миллиона тонн в 2018 году до 485 миллионов тонн к 2035 году по консервативному сценарию и до 668 миллионов тонн – по оптимистичному. Ее реализуют в три этапа.

«Прогноз по экспорту составляет от 259 миллионов до 392 миллионов тонн соответственно», — говорится в сообщении.

Программа предусматривает также решение социальных вопросов. Это выплаты экс-работникам угольной промышленности, дополнительное пенсионное обеспечение для них и снос ветхого жилья на подработанных территориях.

Премьер-министр России ранее поручил Минэкономразвития до 19 июня доработать нацплан восстановления экономики после пандемии коронавируса. Его реализация предполагает три этапа, а стоимость достигает пяти триллионов рублей. Деньги будут выделены из трех источников: это фонд национального благосостояния, бюджетные счета, а также заимствования через гособлигации.