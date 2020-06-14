Испания откроет границы для туристов 22 июня

Мадрид, 14 июня. Испания открывает границы с 22 июня для туристов из стран шенгенской зоны, исключением станет только Португалия.

Глава правительства Педро Санчес объявил о предстоящем снятии ограничений. Въезд для граждан Португалии сделают с 1 июля.

По данным испанских СМИ, официальная церемония открытия границы с Португалией состоится в присутствии короля Фелипе VI и первых лиц стран.

Еврокомиссия разрешила открыть границы между странами союза с 15 июня. Режим повышенной готовности в Испании продлили до 21 июня.

По данным на 14 июня, в Испании зафиксировано более 290 тыс. случаев коронавируса. Выздоровели более 196 тыс. человек, скончалось более 21 тыс. человек. Уровень смертности в Испании составил 9,3%.

Напомним, что самая сложная ситуация с коронавирусом в США и Бразилии. В Америке COVID-19 заразились более двух миллионов человек, скончались более 117 тыс. человек.

В Бразилии с начала эпидемии выявили более 850 тыс. случаев коронавируса, умерли почти 43 тыс. человек.