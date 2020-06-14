«Газпром» может с июля прекратить поставки в Белоруссию

Москва, 14 июня. Российская компания «Газпром» может с июля этого года прекратить поставки газа в Белоруссию из-за долгов Минска.

Общая сумма задолженности белорусской стороны уже превышает 165,57 миллиона долларов.

«С 1 июля поставки газа в Беларусь будут прекращены до момента погашения в полном объеме задолженности», — передает ИА REGNUM.

Ранее Комитет государственного контроля республики объявил о задержании топ-менеджеров «Белгазпромбанка». В их отношении возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Было выбрано новое руководство, что в «Газпроме» назвали незаконным и затрагивающим интересы российских акционеров.