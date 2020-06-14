Макрон заявил, что Франция считает агрессию Турции в Ливии неприемлемой

Париж, 14 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал турецкие власти за военное вмешательство в дела Ливии. Заявление главы государства передает информационное агентство «Аль-Арабия».

Французский лидер в критической форме прокомментировал интервенцию Турции в Ливию, заявив, что турецкая сторона агрессивно вмешивается в дела североафриканской страны. Макрон подчеркнул, что Париж квалифицирует действия Анкары как неприемлемые и выступает против них.

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По слова президента, Турция продолжает нарушать запрет Организации Объединенных Наций на поставки вооружений в Ливию. Он указал, что сейчас у ливийского побережья находятся семь турецких кораблей, которые доставляют боевикам так называемого Правительства национального согласия оружие и бронетехнику. Турция использует свое членство в НАТО для продолжения поставок военных грузов, поскольку европейские корабли не могут применить силу против страны-участницы Североатлантического альянса.

Макрон также остался недоволен позицией НАТО по ситуации в Сирии. Глава государства выразил сожаление на фоне молчания альянса в контексте турецких нападений на территории Сирийской Арабской Республики.

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Европейское сообщество всерьез обеспокоенно милитаристской риторикой Турции в Средиземном море и ее вмешательством во внутриливийский конфликт. Для того, чтобы помешать Анкаре продолжить агрессию, Европейский союз создал миссию IRINI, а к берегам Ливии были направлены корабли НАТО. До настоящего времени миссия не показала высоких результатов, поскольку Турция сопровождает грузы своими военными кораблями. 11 июня стало известно, что IRINI возглавил греческий адмирал Теодорос Микропоулос. Вероятно, он будет действовать более эффективно в этом вопросе, поскольку Греция изначально занимала жесткую позицию по агрессии Турции в Средиземном море.

Кроме того, Италия и Греция заключили соглашение по демаркации морских границ, с помощью которого они хотят помешать поставкам оружия террористам ПНС, пресечь работорговлю и остановить нелегальную миграцию.