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Трамп и Пентагон: протесты в США посеяли раздор между президентом и министерством обороны

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Трамп и Пентагон: протесты в США посеяли раздор между президентом и министерством обороны

С наступлением 2020 года мир в целом и США в частности переходят от одного кризиса к другому, в последнюю неделю центр политического противостояния переместился в Пентагон. Редакция Telegram-канала «ЧВК Медиа» рассказывает о противостоянии между военным руководством и администрацией американского президента.

В последние две недели все происходящее в Министерстве обороны США можно описать одним словом: хаос.

Судите сами: в понедельник, 1 июня, президент США Дональд Трамп принял решение провести официальную фотосессию с участием высокопоставленных представителей администрации у церкви Св. Иоанна в Вашингтоне, которая была повреждена в результате массовых беспорядков, имевших место в предшествующие выходные.

После того как снимки были опубликованы, начальник штаба Сухопутных войск и председатель Комитета начальников штабов генерал Марк Майли подвергся острой критике в интернете и даже подумывал подать прошение об отставке. Комментаторов оскорбило, что полиция насильственно вытеснила протестующих с площади Лафайетт, на которой расположена церковь. Спустя 10 дней генерал Майли в видеоролике с речью для выпускников Университета национальной обороны извинился за свой поступок:

«Мое присутствие в этот момент в этой обстановке создало впечатление, что вооруженные силы вовлечены во внутреннюю политику. Поскольку я являюсь кадровым офицером, это было ошибкой, из которой я извлек урок, и я искренне надеюсь, что мы все извлечем из этого урок».

Уже во вторник 2 июня было опубликовано заявление Джеймса Миллера, занимавшего в 2012–2014 гг. пост заместителя министра обороны по вопросам политики, о выходе из Комиссии министерства обороны по военным наукам, в котором он также обвинил министра обороны США Марка Эспера в нарушении присяги. Миллер призвал Эспера задуматься о своих словах и поступках, ссылаясь на недавний призыв министра в адрес губернаторов штатов «доминировать на поле боя» при подавлении беспорядков, что по мнению Миллера «посылает чрезвычайно опасный сигнал».

Похоже, что Эспер внял доводам Миллера, ведь уже в четверг 4 июня, как сообщает издание Wall Street Journal cо ссылкой на нескольких чиновников, он оказался на грани отставки за выражение несогласия с Трампом по вопросу использования военнослужащих для подавления беспорядков в Вашингтоне, округ Колумбия. Как сообщили чиновники, американский лидер «был в ярости».

Трамп и Пентагон: протесты в США посеяли раздор между президентом и министерством обороны

На фоне продолжающихся акций протеста министр Сухопутных войск США Райан Маккарти в понедельник 8 июня заявил, что готов рассмотреть инициативу по переименованию 10 военных баз, которые были названы в честь генералов армии Конфедерации много лет назад.

«Мы должны признать, что история важна, но нам следует собраться вместе и провести какую-то открытую дискуссию по вопросам расы. События прошлой недели подчеркнули необходимость начать понимать эти чувства, и министр Сухопутных войск открыт для рассмотрения возможности изменения названий этих баз, названных в честь генералов армии Конфедерации», — сказал чиновник.

И уже в среду 10 июня Комитет Сената по вооруженным силам проголосовал за то, чтобы потребовать от Пентагона переименовать военные базы и иные объекты, названные в честь генералов-конфедератов. Комитет принял поправку к ежегодному законопроекту о политической стратегии Пентагона, которая дает министерству обороны срок в три года, чтобы удалить имена генералов-конфедератов из названий американских военных объектов. Данная мера коснется не только названия таких крупных баз как, например, Форт-Брэгг (штат Северная Каролина), Форт-Беннинг (штат Джорджия) и Форт-Худ (штат Техас), но также любых других названий вплоть до улиц на территории военных баз и кораблей.

Одна из авторов инициативы — Элизабет Уоррен, сенатор-демократ от штата Массачусетс — так прокомментировала эту меру в своем аккаунте в Twitter:

«Расисты-фанатики стремятся восхвалять рабство, превосходство белой расы и внутренний террор, называя военные базы в честь предводителей Конфедерации. Мы должны искоренить превосходство белых на всех уровнях. Без исключений».

Трамп тут же парировал, что его администрация даже не рассматривает такой возможности.

«Эти монументальные и очень мощные базы стали частью великого американского наследия и истории победы и свободы. Соединенные Штаты Америки обучали и размещали наших героев на этих священных землях и выиграли две мировые войны. Поэтому моя администрация даже не будет рассматривать вопрос о переименовании этих великолепных и легендарных военных объектов. Наша история как величайшей нации в мире не будет искажена. Уважайте наших военных!» — написал американский президент в своем личном аккаунте в Twitter.

Каждый новый день приносит новые потенциальные конфликты между высокопоставленными чиновниками министерства обороны и президентом. Динамика этих конфликтов лишь усиливается на фоне протестов, прокатившихся по всей стране после случайной гибели афроамериканца Джорджа Флойда по вине полицейских.

После того как третья в истории США попытка отстранить действующего президента от власти провалилась (контролируемый республиканцами сенат признал несостоятельными обвинения, выдвинутые против Трампа его оппонентами), американский лидер явно преисполнился уверенности в правильности своих действий. Если для того, чтобы не допустить переименования военных баз, ему потребуется уволить очередного военного чиновника, он без лишних сантиментов сделает это одним твитом. Министерство обороны и в целом правительство США переживают эпоху стратегической непредсказуемости. У них нет никакой продуманной стратегии, и они каждый день вынуждены импровизировать в ответ на слова и решения Трампа.

Поскольку до выборов в США осталось чуть более шести месяцев, напряженность в отношениях между Пентагоном и Белым домом вряд ли ослабнет. Слишком высоки ставки в этой игре.

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