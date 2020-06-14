Трамп и Пентагон: протесты в США посеяли раздор между президентом и министерством обороны

С наступлением 2020 года мир в целом и США в частности переходят от одного кризиса к другому, в последнюю неделю центр политического противостояния переместился в Пентагон. Редакция Telegram-канала «ЧВК Медиа» рассказывает о противостоянии между военным руководством и администрацией американского президента.

В последние две недели все происходящее в Министерстве обороны США можно описать одним словом: хаос.

Судите сами: в понедельник, 1 июня, президент США Дональд Трамп принял решение провести официальную фотосессию с участием высокопоставленных представителей администрации у церкви Св. Иоанна в Вашингтоне, которая была повреждена в результате массовых беспорядков, имевших место в предшествующие выходные.

После того как снимки были опубликованы, начальник штаба Сухопутных войск и председатель Комитета начальников штабов генерал Марк Майли подвергся острой критике в интернете и даже подумывал подать прошение об отставке. Комментаторов оскорбило, что полиция насильственно вытеснила протестующих с площади Лафайетт, на которой расположена церковь. Спустя 10 дней генерал Майли в видеоролике с речью для выпускников Университета национальной обороны извинился за свой поступок:

«Мое присутствие в этот момент в этой обстановке создало впечатление, что вооруженные силы вовлечены во внутреннюю политику. Поскольку я являюсь кадровым офицером, это было ошибкой, из которой я извлек урок, и я искренне надеюсь, что мы все извлечем из этого урок».

Уже во вторник 2 июня было опубликовано заявление Джеймса Миллера, занимавшего в 2012–2014 гг. пост заместителя министра обороны по вопросам политики, о выходе из Комиссии министерства обороны по военным наукам, в котором он также обвинил министра обороны США Марка Эспера в нарушении присяги. Миллер призвал Эспера задуматься о своих словах и поступках, ссылаясь на недавний призыв министра в адрес губернаторов штатов «доминировать на поле боя» при подавлении беспорядков, что по мнению Миллера «посылает чрезвычайно опасный сигнал».

Похоже, что Эспер внял доводам Миллера, ведь уже в четверг 4 июня, как сообщает издание Wall Street Journal cо ссылкой на нескольких чиновников, он оказался на грани отставки за выражение несогласия с Трампом по вопросу использования военнослужащих для подавления беспорядков в Вашингтоне, округ Колумбия. Как сообщили чиновники, американский лидер «был в ярости».

На фоне продолжающихся акций протеста министр Сухопутных войск США Райан Маккарти в понедельник 8 июня заявил, что готов рассмотреть инициативу по переименованию 10 военных баз, которые были названы в честь генералов армии Конфедерации много лет назад.

«Мы должны признать, что история важна, но нам следует собраться вместе и провести какую-то открытую дискуссию по вопросам расы. События прошлой недели подчеркнули необходимость начать понимать эти чувства, и министр Сухопутных войск открыт для рассмотрения возможности изменения названий этих баз, названных в честь генералов армии Конфедерации», — сказал чиновник.

И уже в среду 10 июня Комитет Сената по вооруженным силам проголосовал за то, чтобы потребовать от Пентагона переименовать военные базы и иные объекты, названные в честь генералов-конфедератов. Комитет принял поправку к ежегодному законопроекту о политической стратегии Пентагона, которая дает министерству обороны срок в три года, чтобы удалить имена генералов-конфедератов из названий американских военных объектов. Данная мера коснется не только названия таких крупных баз как, например, Форт-Брэгг (штат Северная Каролина), Форт-Беннинг (штат Джорджия) и Форт-Худ (штат Техас), но также любых других названий вплоть до улиц на территории военных баз и кораблей.

Одна из авторов инициативы — Элизабет Уоррен, сенатор-демократ от штата Массачусетс — так прокомментировала эту меру в своем аккаунте в Twitter:

«Расисты-фанатики стремятся восхвалять рабство, превосходство белой расы и внутренний террор, называя военные базы в честь предводителей Конфедерации. Мы должны искоренить превосходство белых на всех уровнях. Без исключений».

Racist fanatics have sought to glorify slavery, white supremacy, and domestic terror through honors like naming military bases after Confederate leaders.



We need to root out white supremacy at every level. No exceptions. pic.twitter.com/pNddstjXqO — Elizabeth Warren (@ewarren) June 13, 2020

Трамп тут же парировал, что его администрация даже не рассматривает такой возможности.

«Эти монументальные и очень мощные базы стали частью великого американского наследия и истории победы и свободы. Соединенные Штаты Америки обучали и размещали наших героев на этих священных землях и выиграли две мировые войны. Поэтому моя администрация даже не будет рассматривать вопрос о переименовании этих великолепных и легендарных военных объектов. Наша история как величайшей нации в мире не будет искажена. Уважайте наших военных!» — написал американский президент в своем личном аккаунте в Twitter.

It has been suggested that we should rename as many as 10 of our Legendary Military Bases, such as Fort Bragg in North Carolina, Fort Hood in Texas, Fort Benning in Georgia, etc. These Monumental and very Powerful Bases have become part of a Great American Heritage, and a... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 10, 2020

Каждый новый день приносит новые потенциальные конфликты между высокопоставленными чиновниками министерства обороны и президентом. Динамика этих конфликтов лишь усиливается на фоне протестов, прокатившихся по всей стране после случайной гибели афроамериканца Джорджа Флойда по вине полицейских.

После того как третья в истории США попытка отстранить действующего президента от власти провалилась (контролируемый республиканцами сенат признал несостоятельными обвинения, выдвинутые против Трампа его оппонентами), американский лидер явно преисполнился уверенности в правильности своих действий. Если для того, чтобы не допустить переименования военных баз, ему потребуется уволить очередного военного чиновника, он без лишних сантиментов сделает это одним твитом. Министерство обороны и в целом правительство США переживают эпоху стратегической непредсказуемости. У них нет никакой продуманной стратегии, и они каждый день вынуждены импровизировать в ответ на слова и решения Трампа.

Поскольку до выборов в США осталось чуть более шести месяцев, напряженность в отношениях между Пентагоном и Белым домом вряд ли ослабнет. Слишком высоки ставки в этой игре.